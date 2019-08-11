أرسنال ضيفا على نيوكاسل في البريميرليج.. اليوم

يحل فريق آرسنال الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويسعى آرسنال في مواجهة اليوم أمام نيوكاسل، إلى تحقيق الفوز والمضي بثقة بخطف أول ثلاث نقاط، بافتتاحية مشواره في البريميرليج.



وأكد الجانرز أمس، غياب الثنائي مسعود أوزيل، وسياد كولاسيناتش، الذي نجا من هجوم بأسلحة بيضا أثناء محاولة سرقة الشهر الماضي،عن مواجهة اليوم، لأسباب أمنية أخرى.



وأبرم آرسنال عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها نيكولاس بيبي أغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ديفيد لويز وكيران تيرني.



ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر يونايتد مع نظيره تشيلسي، في قمة نارية بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب أولد ترافورد، بينما يواجه ليستر سيتي نظيره ولفرهامبتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

