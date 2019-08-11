صقر يهنئ السوايسة ويتفقد المجزر الآلي

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، صباح أول أيام العيد يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة تفقدية لمجزرالسويس بمنطقة الألبان الجديدة بحي فيصل لمتابعة سير العمل وذبح الأضاحي لأهالي السويس داخل المجزر.



وشدد محافظ السويس على الدكتورة عزيزة عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري، بتقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين.



وقدم اللواء عبد المجيد صقر التهنئة لأهالي السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم قضاء إجازة العيد في فرحة وسعادة.

