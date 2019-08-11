تناقض فاضح.. ترامب يستعين بمهاجرين غير شرعيين للعمل في منشآته

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرًا كشفت فيه استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجرين غير شرعيين كعمال في منشآته الخاصة، رغم حملته الشرسة ضدهم ورفضه استقبالهم في الولايات المتحدة.



وأجرت الصحيفة حوارًا مع اثنين من المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا اللاتينية، عملا سابقًا في إنشاءات نادي ترامب الوطني للجولف، وقال أحدهم "ترامب لا يريد المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد، لكنه لا يزال يوظفهم في ممتلكاته".



وقال الآخر إن رئيسه المباشر إبان عمله في نادي ترامب أوعز إليه بشراء أوراق هوية مزورة، وطلب منه أن يختفي بين أشجار النادي حين يمر مسئولو العمل الحكوميون للتفتيش على العمالة.



وينكر ترامب معرفته بعمل مهاجرين غير شرعيين في ممتلكاته، لكنه قال في حديث صحفي الشهر الماضي "لا أعلم شيئًا عن ذلك لأنني لا أدير ممتلكاتي بنفسي، لكن يمكنني القول إن كل نادي في الولايات المتحدة لديه عمال من المهاجرين غير الشرعيين، لأنه يبدو لي حسبما أفهم أن هذه هي الطريقة التي يدير بها الناس أعمالهم".



وعلقت الصحيفة بالقول إن الناس يديرون أعمالهم بهذه الطريقة بالفعل، لكن إدارة ترامب شنت الأسبوع الماضي أكبر حملة اعتقالات لمهاجرين غير شرعيين، واعتقلت نحو 680 موظفًا يعملون في مصانع منتجات غذائية بولاية ميسيسيبي، لكنها لم تقترب من ممتلكات ترامب.