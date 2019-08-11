زيارة المرضى والأيتام مقصد المحافظين عقب صلاة عيد الأضحى.. محافظ القليوبية يتفقد دار المسنين ومؤسسة أيتام.. محافظ البحيرة يوزع هدايا على أطفال دار الرعاية.. وسكرتير عام مطروح يهنئ المرضى

حرص العديد من المحافظين اليوم، الأحد، بمحافظات الجمهورية، على زيارة المرضى والأيتام، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى لتهنئتهم وتقديم الهدايا.



محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحة العيد

شارك الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، الأطفال الأيتام والمسنين فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث قام بجولة تفقدية بدأها بزيارة الأطفال الأيتام بمؤسسة البنين بمدينة بنها، وقدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال والحلويات.



كما توجه لزيارة دار المسنين بمدينة بنها، حيث أعرب سكان الدار عن فرحتهم البالغة بالزيارة لهم، وقدم المحافظ لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم وبعض الهدايا والمبالغ المالية.



كما قام المحافظ والوفد المرافق له، بزيارة مؤسسة الأيتام للبنات حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقدم لهم الهدايا ولعب الأطفال ليقضوا عيد سعيد كغيرهم من الأطفال.



وقال محافظ القليوبية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وأضاف أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والأجهزة المعنية لتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال المواطنين، والاهتمام بالنظافة بجميع قرى ومدن المحافظة، خاصة خلال الاحتفال بالعيد موجها تعليمات لمسئولى النظافة بتكوين مجموعات عمل لمتابعة أعمال النظافة، وتكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أي إشغالات في الشوارع.



محافظ البحيرة يشارك أطفال دار الرعاية فرحة عيد الأضحى ويوزع هدايا

شارك اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أطفال دار الرعاية الاجتماعية والأحداث بالأبعادية فرحتهم بالعيد، وذلك خلال زيارته للدار اليوم، الأحد، وقام بتوزيع الهدايا عليهم.



ووجه المحافظ بتوفير جميع احتياجاتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتفعيل نشاطات الدار المختلفة وتدعيم الورش القائمة وفصول محو الأمية والعمل على دمجهم بالمجتمع.



كما قام المحافظ بزيارة مؤسسة البنات (الحضانة الإيوائية) التى تضم 45 (13 طفلا و32 بنتا)، بالإضافة إلى مؤسسة البنين التى تضم 25 طفلا أعمار 6 إلى 18 عاما، وقام بتوزيع الهدايا عليهم.



وكان المحافظ استهل زيارته لمجمع الرعاية الاجتماعية بالأبعادية بتفقد مجمع المسنين غير القادرين على خدمة أنفسهم والبالغ عددهم 25 مسنا، وقدم لهم التهنئة بالعيد وأكد على تقديم جميع الرعاية والدعم لهم، ووجه القائمين على الدار ببذل أقصى الجهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم.



سكرتير عام مطروح يهنئ مرضى المستشفى العام

زار المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، أول أيام عيد الأضحى المبارك نائبا عن اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، المرضى بمستشفى مطروح العام للاطمئنان عليهم وتقديم التهنئة بمناسبة العيد وإدخال البهجة عليهم.



وقام سكرتير عام محافظة مطروح بزيارة أقسام المستشفى المختلفة لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.



رافق سكرتير عام محافظة مطروح خلال زيارة مستشفى مطروح العام، الدكتورة عزة الحويطي، مديرة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح.



محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد ويقدم التهنئة لرجال الشرطة

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة قوات أمن بورسعيد لتهنئة رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.



وكان في استقبال المحافظ، اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والقيادات الأمنية بالمحافظة، والتقى المحافظ بضباط وجنود الشرطة مؤكدا لهم حرصه على تلك الزيارة إيمانا بالدور الكبير لهؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التقدير والتحية.



وأشاد محافظ بورسعيد بالجهد الكبير الذي يقدمه رجال الشرطة الأوفياء في بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في جميع ربوع المحافظة.



وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بتواجده وسط أبطال مصر من رجال الشرطة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المواطنين.



وقال محافظ بورسعيد إن رجال الشرطة قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وتأمينهم للمشروعات الكبرى على أرض المحافظة، وكان آخرها مشروع التامين الصحي الشامل وكذلك التحول الرقمي.



ووجه اللواء عادل الغضبان رسالة لأفراد الشرطة بأنهم فخر لمصر وقال: "إننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذي نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا"، مؤكدا أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.

