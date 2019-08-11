مصري يحصل على 55 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى حصول عامل مصري علي مستحقاته كاملة من إحدى الشركات بالمنطقة الجنوبية بالمملكة ، وبلغت إجمالها 13 ألف ريال سعودي، أى ما يوازى 55 ألف جنيه مصرى.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن وزير القوي العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "و .ح .أ" الذي يعمل مشرف عمال لدي إحدى الشركات بالمنطقة الجنوبية وحصوله علي مستحقاته البالغة 13 ألف ريال سعودي راتبه عن ستة أشهر باقي عقده مع الشركة ، وذلك نظرًا لقيام أحد أبناء الكفيل بالتعدي عليه لفظيا أمام زملائه، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقال : إن مكتب التمثيل العمالي بجده وجه المواطن المصري بضرورة رفع دعوي عمالية وفقا لنظام العمل السعودي بمعرفة شهود من الموقع، وفي نفس الوقت قام بالتواصل مع الكفيل "م .م .أ" لمطالبته بإنهاء التعاقد وتسليم المواطن مستحقاته المالية، فذكر أن العامل ترك مكان العمل دون معرفته ، ومن ثم لا يستحق راتبه ، فتم إفادة الكفيل بأنه وفقا للمادة 81 من قانون العمل السعودي التي تنص علي أنه يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه المالية في حالة تعدي أحد أفراد أسرة صاحب العمل علي العامل .



وبالمتابعة المستمرة من جانب مكتب التمثيل العمالي علي مدار أكثر من أربعة أشهر وتقديم الدعم للمواطن بالهيئة العمالية ، صدور الحكم بإلزام الشركة بدفع 13 ألف ريال سعودي بقيمة تتجاوز 55 ألف جنيه مصري مستحقات المواطن ، فضلا عن نقل كفالته لصاحب عمل آخر.



