بينهم رئيس مجلس الأوقاف.. إصابة العديد من الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال داخل باحات الأقصى

عرضت قناة «الغد» نبأ عاجلا نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بوقوع إصابات داخل المسجد الأقصى بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي على المصلين خلال عيد الأضحى.



وأفادت القناة أيضًا بأن إصابة العديد من الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال ومن بينهم رئيس مجلس الأوقاف، بعد أن اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي والمصلين الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى.



وشهدت باحة المسجد الأقصى اشتباكات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، بعد أن اقتحم عشرات من المستوطنين عدة أحياء من القدس في ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم.



واستنفرت القوات الإسرائيلية اليوم، الأحد، عند باب المغاربة مما تسبب في توترات بالمسجد الأقصى، بعد أن أدى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى في رحاب الأقصى تلبية لدعوات التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».