500 رحلة جوية تسير اليوم من مطار القاهرة لنقل 50 ألف راكب

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، كثافة تشغيلية عالية في حركة المسافرين، بالتزامن مع إجازات العيد، حيث يتم تسيير متوسط 500 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل نحو 50 ألف راكب.



وتشهد صالات السفر والوصول داخل مطار القاهرة الجوى، احتفالات خاصة بأجواء العيد من المسافرين والركاب القادمين من مختلف بلدان العالم، حيث يتم توزيع هدايا تذكارية على المسافرين والتقاط صورا تذكارية معهم.



على جانب آخر، يبدأ مطار القاهرة أيضا، تشغيل أتوبيسات جديدة، تم انتاجها لصالح شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لنقل الركاب داخل مهبط الطائرات.



تجدر الإشارة، إلى أن جميع الجهات العاملة فى مطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية أعدت استعدادات خاصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمطارات، لتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين منذ وصولهم وذويهم المطار وحتي إقلاع الرحلات.