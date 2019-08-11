هواوي تعلن عن أول تليفزيون ذكي يعمل بنظام HarmonyOS

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن أول تليفزيون ذكي خاص بعلامة Honor، والذي يعد أيضًا أول منتج يتم تشغيله بواسطة بديل "أندرويد" الذي أطلقته الشركة في مؤتمر المطورين.





وكما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلك في الشركة ريتشارد يو، يستهدف بديل "أندرويد الذي يطلق عليه HarmonyOS منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء ومكبرات الصوت الذكية والأجهزة داخل السيارة)، وكذلك الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة داخل السيارة.





وقامت شركة "هواوي" بتطوير نظام التشغيل الخاص بها من أجل استخدامه في حالة عدم توفر نظام "أندرويد".



