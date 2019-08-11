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فن

عيد يحمل الحب والخير.. كندة علوش تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:29 ص
كندة علوش
كندة علوش
نورا نبيل
حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك.

وغردت منذ قليل من خلال حسابها على تويتر قائلة: "صباح الفل.. كل عام وانتو بألف خير.. ويارب #عيد_أضحى مبارك يحمل معو كل الحب والخير الكن ولأهاليكم وصحابكم وحبايبكم".

وكانت كندة علوش ابتعدت عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ شهور.

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