عيد يحمل الحب والخير.. كندة علوش تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى

حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك.
وغردت منذ قليل من خلال حسابها على تويتر قائلة: "صباح الفل.. كل عام وانتو بألف خير.. ويارب #عيد_أضحى مبارك يحمل معو كل الحب والخير الكن ولأهاليكم وصحابكم وحبايبكم".
وكانت كندة علوش ابتعدت عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ شهور.
وغردت منذ قليل من خلال حسابها على تويتر قائلة: "صباح الفل.. كل عام وانتو بألف خير.. ويارب #عيد_أضحى مبارك يحمل معو كل الحب والخير الكن ولأهاليكم وصحابكم وحبايبكم".
وكانت كندة علوش ابتعدت عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ شهور.