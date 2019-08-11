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ديني

4 أمور فعلها النبي يوم النحر في حجة الوداع.. تعرف عليها

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:23 ص
قبر رسول الله صلى
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن يوم النحر يكون العاشر من ذي الحجة أول أيام العيد الأضحى.

وأوضح «عاشور»، خلال فتوى مسجله له، أنه يجوز للحاج فعل 4 أمور يوم النحر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الأول: رمي جمرة العقبة الكبرى، عبارة عن سبع حصيات متعاقبات، والثانى: ذبح الهدي إذا كان عليك هدي.

وتابع: الأمر الثالث الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجال، أما المرأة فتجمع ضفائر شعرها وتقص منها قدر أنملة، والرابع: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج.

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