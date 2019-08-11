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نجيب ساويرس يهنئ المصريين بـ عيد الاضحى: كل سنة وانتم طيبين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:11 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
منار نور
هنأ رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، جموع المصريين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " صباح الخير عليكم وعلى كل مصر واهل مصر ام الدنيا و كل سنة و انتم طيبين و عيد اضحى مبارك ".

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الاضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

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