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على متن 100 رحلة.. مصر للطيران تنقل 10 آلاف راكب أول أيام العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:22 ص
طائرات مصر للطيران
طائرات مصر للطيران
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 100 رحلة جوية لنقل متوسط 10 آلاف راكبا من مطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية، وسط استعدادات خاصة لأجواء العيد.

وأعدت مصر للطيران، احتفالات خاصة لعملاءها المسافرين على متن رحلاتها الجوية، حيث تم توزيع هدايات تذكارية داخل الصالات الخاصة بها في مطار القاهرة والمطارات المصرية، وأيضا تم تزيين مقاعد الطائرات لتناسب أجواء العيد.

ومن جانبه أعد قطاع الطيران المدني بصفة عامة وجميع الجهات العاملة فى مطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية بصفة خاصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمطارات، استعدادات خاصة لاستقبال العيد، لتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين منذ وصولهم وذويهم المطار وحتي إقلاع الرحلات.


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