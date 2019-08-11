ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم قاسم: أتمنى تقديم دور تاريخي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
نورا نبيل
أكد الفنان كريم قاسم في تصريح خاص أنه يتمنى المشاركة في بطولة عمل تاريخي موضحًا أن هذه النوعية من الأفلام والمسلسلات تعجبه.

وكان الفنان كريم قاسم عبر عن تفاؤله الشديد بفيلم " ولاد رزق 2 " والذي يشارك أحمد عز بطولته ويخوض من خلاله سباق موسم عيد الأضحى السينمائي.

وقال في تصريح خاص: "الجزء الثاني من الفيلم أحداثه مشوقة للغاية ويعتمد على الكثير من مشاهد الأكشن"، مضيفا: "تشرفت بالعمل للمرة الثانية مع المخرج طارق العريان وأهم ما يميز الجزء الثاني من الفيلم وجود الكثير من ضيوف الشرف".

الفيلم من بطولة "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان".

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو يوسف يضع اللمسات الأخيرة لـ ولاد رزق 2

لأول مرة.. آصالة تخوض تجربة التمثيل

شاهد.. الأفيش الرسمي لـ فيلم ولاد رزق 2

التصنيف العمري يمنع هؤلاء من مشاهدة ولاد رزق 2

3 أيام على طرح فيلم ولاد رزق 2 في دور العرض

شاهد.. أحمد عز وعمرو يوسف في كواليس ولاد رزق 2

ترشيحاتنا

بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول

مصرع مصري في حادث مروري بـ الكويت.. تفاصيل

انتصار السيسي: عيد الأضحى يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا التراحم والتسامح

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

في أول أيام عيد الأضحى.. اسعار الدواجن والبيض اليوم 11 - 8 - 2019

تعرف على التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام اطلع بره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون