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الأرصاد: طقس ثاني أيام عيد الأضحى حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 38

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غدا /الاثنين/ على السواحل الشمالية، يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
شبين الكوم 26 37
طنطا 24 37
دمنهور 25 34
الإسكندرية 21 32
بلطيم 22 32
مطروح 20 32
السلوم 23 33
سيوة 22 39
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 38
الاسماعيلية 22 37
السويس 23 38
العريش 25 34
رفح 24 33
رأس سدر 26 39
نخل 17 38
نويبع 26 37
طابا 28 36
كاترين 17 31
الطور 25 38
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 25 39
أسيوط 26 40
سوهاج 25 40
قنا 25 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 25 40
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 27 37
ابو رماد 27 36
حلايب 26 35
رأس حدربة 27 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 38
المدينة 26 40
الرياض 27 42
المنامة 33 40
أبوظبى 33 40
الدوحة 32 43
الكويت 32 47
دمشق 20 39
بيروت 27 31
عمان 20 33
القدس 20 30
غزة 22 32
بغداد 30 47
مسقط 29 32
صنعاء 14 23
الخرطوم 24 30
طرابلس 23 31
تونس 25 36
الجزائر 23 29
الرباط 16 25
نواكشوط 24 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
الصغرى العظمى
أنقرة 15 33
اسطنبول 23 30
اسلام اباد 26 34
نيودلهى 28 34
جاكرتا 23 33
بكين 24 31
كوالالمبور 25 34
طوكيو 27 34
أثينا 23 32
روما 20 36
باريس 11 22
مدريد 16 29
برلين 15 25
لندن 12 19
مونتريال 17 26
موسكو 14 22
نيويورك 17 26
واشنطن 24 33

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