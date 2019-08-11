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المئات يحتفلون بأول أيام العيد في حديقة الحيوان.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
أحمد قطب - عدسة : هدير عبده
تشهد بوابات حديقة الحيوان بالجيزة، منذ الصباح الباكر إقبالا كبيرا من قبل الاطفال والشباب تحت سن ال١٦ عام على شباك التذاكر، للاحتفال باول ايام عيد الاضحي .

وتوافد المئات منذ الصباح الباكر على حديقة الحيوان بالجيزة، انتظارًا لفتح شباك التذاكر، للاحتفال بعيد الاضحي وسط الخضرة والهواء الطلق.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان تفتح أبوابها في السابعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً في ظل تواجد أمني مكثف تحسبًا لأي أعمال شغب أو أي حالات تحرش.

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