في قطار بعيد الأضحى.. مديحة يسري تتلقى ضربة من ممثلة تفوقت عليها.. نوستالجيا

ارتبطت الأعياد بالكثير من الذكريات الجميلة في أذهان أصحابها، ومنهم أيضا فنانين الزمن الجميل، فالفنانة الراحلة مديحة يسري كانت تتبع طقوسا خاصة في العيد ومنها سفرها إلى الإسكندرية في أول يوم، ولكن في إحدى أعياد الأضحى تعرضت مديحة لموقف لم تنساه طيلة حياتها.



تميزت سمراء النيل بشخصية قوية، لا تحب البكاء ولا رؤية من يبكي، ولكن كانت رؤيتها لامرأة تبكي واحد من الأمور التي لم تستطع مديحة تحملها، ففي اعتقادها أن المرأة التي تتنازل عن كبريائها وتبكي أمام الناس تمر بقصة مؤلمة أو أزمة لا تستطيع إيجاد حل لها.



حدث هذا الموقف بالفعل أمام مديحة في أول أيام عيد الأضحى وكتبته في مقال بعنوان "مفاجأة في قطار عيد الأضحى"، فعندما دخلت عربة القطار المسافر إلى الإسكندرية وجدت به امرأة تبكي، تعجبت مديحة من هذا المشهد خاصة وأن السعادة تكون الشعور السائد خلال ايام العيد، "لا شك أن هذه السيدة مرت بحادث مؤلم جدا، فكيف تبكي بهذا الشكل في مثل هذا اليوم المفترج!"، سألت سمراء النيل نفسها بهذا السؤال، خاصة وأن هذه السيدة كانت أنيقة ويبدو عليها الثراء من المصوغات في يديها والملابس المنمقة التي ترتديها.



جلست مديحة بجوار السيدة وتركتها تبكي دون أن تسألها التوقف، عسى أن تخفف الدموع شئ من حزنها، ولكن بمرور الوقت كانت الدموع تزيد بلا توقف، فاقتربت مديحة منها وبدئت تواسيها ولكن اتضح ان المشكلة شخصية جدا، فتطرقت مديحة إلى الحديث عن الأزياء لأنها كانت في رأيها من الاحاديث الأكثر تشويقا لأي سيدة.



وبالفعل توقفت السيدة عن البكاء وبدئتا يتحدثان عن الملابس والموضة، وأبدت السيدة إعجابها بملابس مديحة وبالحقيبة التي تحملها حتى أنها طلبت من مديحة أن ترى الحقيبة لتشتري مثلها، وبعدها بدا أن السيدة قد اطمئنت لمديحة فروت لها سبب حزنها.



وتقول مديحة: "المسكينة أحبت ولكن حبيبها كان له علاقات نسائية كثيرة، ضحت من أجله بزوجها وأولادها وتزوجها، وعادت ذات يوم لتجده مع امرأة أخرى في منزلها، وقبل أن تتحدث انهال عليها بالضرب على وجهها وطردها من المنزل"، ولم يكن أمام السيدة إلا أن تعود إلى بلدها الإسكندرية لتستعطف أسرتها وتطلب منهم العفو والغفران.



عرضت مديحة على السيدة أن تستقبلها في منزلها، ولكن السيدة رفضت، وعندما وصل القطار إلى دمنهور نهضت السيدة مسرعة وقالت: "مع السلامة، متشكرة جدا".



ظلت مديحة في القطار حى تصل محطتها الإسكندرية، وعندما وصلت استقلت تاكسي وأرادت أن تدفع أجر التاكسي، فإذا بالحقيبة فارغة تماما.



هزت مديحة رأسها في أسى، وتذكرت أن هذه السيدة لم تكن إلا نشالة، وتذكرت كيف كانت تهرول للنزول في محطة دمنهور رغم أنها قالت أن محطتها الإسكندرية، وتأكدت مديحة حينها أنها عثرت على ممثلة تتفوق عليها وأن في الطريق نساء يجدن التمثيل ألف مرة حتى على الممثلات.