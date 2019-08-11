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بينها دولة إسلامية.. خبير عسكري: 3 دول تتصارع للسيطرة على سوريا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا سابقًا، أن استمرار المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا واستهداف المدنيين ومحاولة تركيا أن تفرض أمرا واقعا في بعض المناطق في سوريا بغرض السيطرة عليها.

وقال نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا سابقًا، في مداخلة هاتفية، صباح اليوم الأحد، إن النجاحات التي تحققت اليوم من قوات الجيش السوري كبيرة فى إدلب، مشيرًا إلى أن الجيش يقوم بمجهودات كبيرة من أجل استعادة الدولة السورية.

وتابع نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا سابقا، أن هناك محاولة أمريكية تركية إسرائيلية من أجل السيطرة على سوريا مؤكدا أن المجموعات الإرهابية قامت بقصف 24 هدفا بحلب واللاذقية وإدلب خلال 24 ساعة.

وأشار نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا سابقا إلى أنه تم فتح عدة معابر من أجل إخراج السوريين من ادلب ولكن تم إغلاقها عن طريق جبهة النصرة مؤكدا أن حماية المدنيين بمناطق الصراع مهمة اخلاقية تقع على عاتق الدولة السورية.

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