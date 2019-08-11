شاهد .. ميدو يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى المقاصة، جموع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل عام وانتم بخير عيد سعيد عليكم جميعا".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الاضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.