خطيب صلاة العيد بالمسجد الأحمدي بطنطا: هذا يوم التضحية والبذل والعطاء

ألقى الشيخ رمضان مراد، وكيل مديرية أوقاف الغربية، خطبة عيد الاضحى، اليوم الأحد، وتحدث خلالها عن فضل يوم الأضحى المبارك باعتباره يوم خير وبركة وبر وإحسان وهو يوم من أيام الله عز وجل المشهودة الذي يرتبط بأداء ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو ركن الحج ، كما أنه يوم التضحية والبذل والعطاء والفرح بنعم الله عز وجل.



وأدى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وسط حشد كبير من المصلين تجاوز الآلاف من أهالي محافظة الغربية والمحافظات المجاورة. بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا واللواء طارق حسونة، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، والعقيد عبد المنعم فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي القيادات الأمنية، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والتشريعية.



كما التقى محافظ الغربية بالمواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة وأن يديم نعمة الأمن والإستقرار على مصرنا الحبيبة وأن يحفظ شعبها وقيادتها من كل سوء.