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رياضة

رباعية برشلونة واقتراب نيمار لـ ريال مدريد تتصدر صحف أسبانيا .. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:07 ص
نيمار
نيمار
حسن العمدة
سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على تألق برشلونة خلال مواجهة نابولي الودية وفوزه برباعية على الفريق الإيطالي قبل انطلاق الموسم، والضجة التي أثارها ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان حول مستقبل البرازيلي نيمار.

وعنونت صحيفة "ماركا": "إنه مُذهل".

وأضافت: "جواو فيليكس يُظهر مُستواه في كل مباراة مع أتلتيكو مدريد، وسجل هدفين في أول مباراة له ضد كريستيانو رونالدو".

وتابعت: "ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يُحدث ضجة حول قضية نيمار بقوله إن هناك مفاوضات متقدمة لرحيله، ويضع ريال مدريد وبرشلونة في حالة تأهب".

-وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنوان: "مهرجان".

وأضافت: "أفضل بارسا في فترة الإعداد الصيفي، يُحطم نابولي برباعية في 15 دقيقة فقط، بثنائية سواريز وهدف لجريزمان وديمبلي".

وتابعت: "ليوناردو يضع نيمار في السوق، بحيث كشف عن وجود مفاوضات متقدمة، دون أن يذكر هوية النادي الذي يتفاوضون معه".

- وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" جاء عنوان: "لكمة قوية".

وأضافت: "برشلونة يُذل نابولي برباعية، والبلوجرانا بوجود قائد الأوركسترا دي يونج مستعد لبداية الليجا في ملعب بيلباو".

وتابعت: "المعركة النهائية حول نيمار.. باريس سان جيرمان يؤكد وجود مفاوضات متقدمة، لكنه يرفض عروض البارسا ويريد أن يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد".

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