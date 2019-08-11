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منوعات

حالة نادرة جدا.. فتاة لا يعالجها إلا 3 جراحين حول العالم

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:24 ص
ترامب
ترامب
محمد علي
تعيش شابة في الثلاثين من عمرها تهديدًا حقيقًا لحياتها في كل ثانية تمضيها منها بسبب بإصاباتها بمرضٍ نادر يمكن أن"يقطع رأسها" في أي لحظة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

لدى راشيل بييلز حالة من عدم الاستقرار الأذيني ، وهو ما يعرف بالحركة المفرطة بين الفقرات الأولى والثانية من رقبتها.

قد تتسبب هذه الحالة في خلعٍ للعمود الفقري للشابة البالغة من العمر 33 عامًا في كل مرة تقوم فيها بتحريك رأسها إلى اليسار ، ما يزيد من خطر إصابتها بالشلل.

وتضطر راشيل بييلز ، إلى ارتداء دعامة للرقبة لمنع حدوث خلع يهدد حياتها ويمكن أن يقطع رأسها من الداخل ، فيقتلها "على الفور".

والغريب إن حالة مرض راشيل النارد ، لايوجود له إلا ثلاثة جراحين فقط في العالم قادرين على إجراء عمليات جراحية في العمود الفقري.

و يقوم متطوعون بجمع مبلغ 135000 جنيه إسترليني (163000 دولار) لإجراء عملية في إسبانيا من شأنها أن تدمج عنقها وجمجمتها.
حالة نادرة جدا.. فتاة لا يعالجها إلا 3 جراحين حول العالم
حالة نادرة جدا.. فتاة لا يعالجها إلا 3 جراحين حول العالم
حالة نادرة جدا.. فتاة لا يعالجها إلا 3 جراحين حول العالم

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