شاهد.. عادات وتقاليد المصريين فى العيد.. ذبح الأضاحى وإسعاد الفقراء

تكبيرات العيد تخرج من المساجد وتصل إلينا في البيوت وفى خلال تلك الأجواء الإيمانية والروحانية المباركة، يقوم المسلمون بشراء وذبح الأضاحي تعظيما وتفخيما لشعائر الله للاحتفال بعيد الأضحى.



وعيد الأضحي أهم ما يميزه هو الأضحية سواء كانت جمل أو بقر أو خروف والتي هي فرحة الصغير قبل الكبير وهي فيها شكر لله علي إتمام العبادة والتي تظهر في حياتنا بالأضحية، وبعد ذبح الأضحية تبدأ فرحة توزيع لحم الأضحية علي الفقراء والمساكين.



وتعد الجمال من أطيب اللحوم لأنها لا تحمل الأمراض لأن الجمال لا توجد بها مرارة وإن مرضت تموت وأن أردت أن تضحي بجمل يجب أن تذهب إلى سوق برقاش فهو من أكبر أسواق الجمال في مصر والشرق الأوسط وأغلب تجار الجمال في السوق ورثوا هذه المهنة من آبائهم وأجدادهم.

