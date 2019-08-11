محافظ القاهرة يتفقد مرسي الأتوبيس النهري ويطمئن على الخدمات بالمستشفيات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مستشفي المنيرة العام فى إطار جولاته الميدانية للاطمئنان على استعدادات المنشئات العامة والخدمية لاستقبال العيد.





وتجول المحافظ في اقسام المستشفى المختلفة من المعامل والاستقبال والطوارئ ووحدة علاج الفشل الكلوى ، واطمئن خلالها علي استعداد المستشفي الكامل لاستقبال اي حالة طوارئ وجود الأطباء بكافة التخصصات، مع توافر العلاج وكافة المستلزمات الضرورية من أشعة وتحاليل وخلافه، واطمأن علي استعداد أقسام الطوارئ بها وعملها بكفاءة لاستقبال واستيعاب أية حالات طارئة خلال أجازة العيد ، وزار خلالها عدد من المرضي بالمستشفى وقدم لهم التهاني بمناسبة العيد ، ووجه بضرورة التزام طاقم الاطباء والتمريض بجدول النوبتجيات طوال ايام اجازة العيد.





رافق المحافظ فى جولته د. محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية، ود. اشرف شفيع مدير مستشفى المنيرة وعدد من قيادات المحافظة.





كما تفقد الأتوبيس النهري بحي بولاق، وأكد على شرطة المسطحات المائية بإلزام كل الوحدات النهرية بأنواعها المختلفة بالالتزام بالأعداد المقررة وعدم السماح قطعيًا بأي زيادة في الأفراد، مع التأكد من مطابقة الوحدة للاشتراطات الأمن والمتانة وتوافر كل عوامل الأمان بها، وعدم تحميلها بأكثر من العدد المقرر.



