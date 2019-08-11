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محافظ القاهرة يتفقد مرسي الأتوبيس النهري ويطمئن على الخدمات بالمستشفيات

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:30 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد مرسي الاتوبيس النهري ويطمئن على الخدمات
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مستشفي المنيرة العام فى إطار جولاته الميدانية للاطمئنان على استعدادات المنشئات العامة والخدمية لاستقبال العيد. 

وتجول المحافظ في اقسام المستشفى المختلفة من المعامل والاستقبال والطوارئ ووحدة علاج الفشل الكلوى ، واطمئن خلالها علي استعداد المستشفي الكامل لاستقبال اي حالة طوارئ وجود الأطباء بكافة التخصصات، مع توافر العلاج وكافة المستلزمات الضرورية من أشعة وتحاليل وخلافه، واطمأن علي استعداد أقسام الطوارئ بها وعملها بكفاءة لاستقبال واستيعاب أية حالات طارئة خلال أجازة العيد ، وزار خلالها عدد من المرضي بالمستشفى وقدم لهم التهاني بمناسبة العيد ، ووجه بضرورة التزام طاقم الاطباء والتمريض بجدول النوبتجيات طوال ايام اجازة العيد.

رافق المحافظ فى جولته د. محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية، ود. اشرف شفيع مدير مستشفى المنيرة وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد الأتوبيس النهري بحي بولاق، وأكد على شرطة المسطحات المائية بإلزام كل الوحدات النهرية بأنواعها المختلفة بالالتزام بالأعداد المقررة وعدم السماح قطعيًا بأي زيادة في الأفراد، مع التأكد من مطابقة الوحدة للاشتراطات الأمن والمتانة وتوافر كل عوامل الأمان بها، وعدم تحميلها بأكثر من العدد المقرر. 

وزار المحافظ حديقة الحرية بحي غرب القاهرة ، ضمن جولاته على الحدائق للاطمئنان على استعدادها لاستقبال زوارها فى العيد، موجها بمتابعة صيانة كافة الألعاب الترفيهية بالحدائق والمتنزهات العامة والتأكد من توافر عوامل الأمان بها رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي، اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.
محافظ القاهرة يتفقد مرسي الأتوبيس النهري ويطمئن على الخدمات بالمستشفيات
محافظ القاهرة يتفقد مرسي الأتوبيس النهري ويطمئن على الخدمات بالمستشفيات
محافظ القاهرة يتفقد مرسي الأتوبيس النهري ويطمئن على الخدمات بالمستشفيات

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