لطلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية.. تعرف على كيفية التسجيل في اختبارات القدرات خطوة بخطوة

أعلنت وزارة التعليم العالى عن بداية التسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية، لطلاب المدارس والمعاهد الفنية الصناعية، الخميس الماضي والذي يستمر حتي يوم السبت الموافق 17 أغسطس.



وتشمل الكليات التكنولوجية التي ستستقبل الطلاب باختبارات القدرات "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجي، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية".



بينما الكليات الفنية (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.



ويحجز الطالب موعد اختبارات القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، www.tansik.egypt.gov.eg ثم يتوجه إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك بالخطوات التالية:



1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.



2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.



• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم السري) وعلى الطالب التأكد من صحتها.

• ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.



•عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.



• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.