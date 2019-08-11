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ديني

البحوث الإسلامية يوضح آراء الفقهاء في حكم صلاة العيد منفردا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:23 ص
صلاة العيد منفردًا
صلاة العيد منفردًا
إيمان طلعت
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، فقد روى البخاري ومسلم عنْ أمّ عطيّة رضي اللّه عنْها قالتْ : أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم أنْ نخْرجهنّ في الْفطْر والأضْحى الْعواتق والْحيّض وذوات الْخدور ، فأمّا الْحيّض فيعْتزلْن الصّلاة ويشْهدْن الْخيْر ودعْوة الْمسْلمين . قلْت : يا رسول اللّه ، إحْدانا لا يكون لها جلْبابٌ . قال : لتلْبسْها أخْتها منْ جلْبابها . و الْعواتق: هي منْ بلغتْ الْحلم أوْ قاربتْ , أوْ اسْتحقّتْ التّزْويج . وذوات الْخدور هن الأبكار .

وأوضح مجمع البحوث، خلال منشور عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن لهذا فقد ذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية و الشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم، فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم: «خمْس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم.

وأشار الى أن هذا لا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، و يكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، كما ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.

وجاء ذلك فى الإجابة عن سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية، مضمونة ( ما رأي البحوث الإسلامية في حكم صلاة العيد منفردا ؟).

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