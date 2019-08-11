بعد بوست خرفان عيد الاضحى.. شيرين رضا تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة شيرين رضا، لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد تغريداتها المثيرة التي انتقدت من خلالها ظاهرة تناول الحيوانات مأكولات من بقايا القمامة.



وهاجم البعض شيرين رضا بسبب أسلوبها الذي وصف بالهجومي قائلا: "أنا متفق معاها جدا، ‏بس هي أسلوبها بيخليها تتفهم غلط مش أكتر.



وتشارك شيرين رضا في سباق موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "الفيل الأزرق ٢" مع كريم عبد العزيز، هند صبري ونيللي كريم.



ونال الفيل الأزرق 8.2 درجات في متوسط تقييمات مستخدمي موقع IMDb عبر أكثر من 21 ألف حساب، وهو رقم كبير بالنسبة للأفلام العربية على الموقع، كما لا يزال الفيلم يحقق مشاهدات عالية على شاشات التليفزيون ومنصات العرض حسب الطلب، ويعد الفيل الأزرق صياغة سينمائية لرواية الكاتب أحمد مراد التي تحمل الاسم نفسه وتصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالميّة.