كليب Senorita لشون مينديز وكاميلا كابيلو يحقق 425 مليون مشاهدة .. فيديو

حقق كليب Senoirta للمغني الأمريكي شون مينديز وكاميلا كابيلو نحو 425 مليون مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحها بموقع يوتيوب.



وعلى صعيد آخر، أثار "مينديز" و"كابيلو" الجدل لأنهما حتى هذه اللحظة لم يعلنا ارتباطهما.



أما عن حالتهما العاطفية والاجتماعية، فلم يسبق لهما الزواج وكان شون مينديز مرتبطا بعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين قبل زواجها من المغني الكندي جاستين بيبر، أما كاميلا كابليو فكانت على علاقة بـ شاب خارج الوسط الفني يدعى ماثيو هوسي بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف العام.