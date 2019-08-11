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رياضة

حرب المزايدات تشتعل بين روما ونابولي.. وصفقة نيمار تتصدر صحف إيطاليا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:40 ص
ماورو إيكاردي مهاجم
ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان
حسن العمدة
ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد، على حرب المزايدات بين روما ونابولي من أجل ضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "إيكاردي، ديبالا، هيجواين، دجيكو، دوناروما.. نيمار يحرر الجميع".

وأضافت "ليوناردو يحذر: المفاوضات تقدمت مع ريال وبرشلونة.. وباريس سمكن أن يستبدل نيمار بديبالا.. وبتلك الطريقة يوفنتوس قد يتجه لإيكاردي، ودجيكو لإنتر وهيجواين لروما.. بينما دوناروما ينتقل لفريق العاصمة الفرنسية".

- فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "حرب مزايدات على إيكاردي، نابولي وروما ومعركة على الراتب".

وأضافت "دي لورينتيس يتصل بواندا ويقدم 8 ملايين يورو كراتب سنوي، بينما بالوتا يقدم 9 ملايين، أما باراتيسي فينتظر".

وتابعت "يوفنتوس يخسر على يد التشولو سيميوني 2-1، بينما إنتر ميلان فبإمكانه رؤية كونتي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح.. الإنتر عاد في فالنسيا بعد عودته أمام باريس سان جيرمان وتوتنهام".

- فيما قالت صحيفة "توتو سبورت": "يوفنتوس، فلتحصل على قناص".

وأضافت "في ستوكهولم خسروا أمام أتلتيكو مدريد 2-1، البيانكونيري كان لديه 27 تسديدة بينما خضيرة هو من أحرز الهدف.. ساري بحاجة إلى شريك في الأمام مع رونالدو".

وتابعت "بيريسيتش إلى بايرن، دجيكو إلى إنتر ستتم، الكرواتي قال نعم للألمان، والمهاجم دجيكو سيكون مع كونتي بحلول منتصف أغسطس حتى بدون بيع إيكاردي".

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