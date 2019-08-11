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فن

كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ترافيس سكووت.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:12 م
كايلي جينر تحتفل
كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها
شروق ابراهيم
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر برفقة حبيبها مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت اثناء تناولهما الغذاء في ايطاليا.

وظهرت كايلي وهي تداعب طفلتها ستورني التي تبلغ من العمر عام ونصف برفقة افراد عائلتها عائلة كارداشيان احتفالا بعيد ميلادها الـ ٢٢.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشرت صور حصرية منذ ايام ، كشفت عن اصطحاب نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لفستان زفاف وبدلة توكسيدو أثناء استقلالها طائرتها الخاصة مع حبيبها مغني الراب ترافيس سكووت حيث يتوجهان إلى إايطاليا من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ 22.

وظهر في الصور العاملون وهم يحملون فستان زفاف أبيض لكي يضعوه في الطائرة، التي سافر على متنها أيضا كريس جينر، والدة كايلي، وابنتها ستورمي، وصوفي ريتشر وسكووت ديسيك.
كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ترافيس سكووت.. صور
كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ترافيس سكووت.. صور
كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ترافيس سكووت.. صور
كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ترافيس سكووت.. صور
كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ترافيس سكووت.. صور
كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ترافيس سكووت.. صور

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