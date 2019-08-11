انفصال مايلي سايرس ووليام هيمسورث بعد 8 أشهر زواج

أكد المتحدث الإعلامي باسم المغنية الأمريكية مايلي سايرس انفصالها عن زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث بعد زواج استمر ٨ أشهر فقط، بحسب ما ذكرت مجلة بيبول الأمريكية.



وقال المتحدث إن الثنائي الشهير يران أن الانفصال أفضل قرار لهما من أجل التركيز على أنفسهما وأعمالهما الفنية، لافتا إلى أنهما يتشاركان تربية الحيوانات الخاصة بهما.



وطالب المتحدث الجمهور احترام قرارهما وخصوصية علاقتهما.



وكانا مايلي سايرس وليام هيمسورث تزوجا في ديسمبر ٢٠١٨ وأقاما حفل الزفاف سرًا من أجل حضور الأشخاص المهمين فقط في حياتهما ليشاركوا في هذه اللحظة الخاصة لذلك قررا إقامته بشكل سري دون ضجيج.