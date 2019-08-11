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أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية لاحترام الهدنة الإنسانية خلال العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:01 م
احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط
نادر غازى:
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية أمس السبت، وأودى بحياة ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تعازي ومواساة الأمين العام لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد المصدر مجددًا علي دعوة أمين عام الجامعة لجميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك، التي دعا اليها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في احاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والعمل على تثبيت هذه الهدنة وصولًا الى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للوصول الى حل مستدام للأزمة في ليبيا.

وجدّد المصدر تأكيد وقوف الجامعة العربية مع الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري، وتجاوز حالة الانسداد السياسي، والعودة الى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولُحمة شعبها.

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