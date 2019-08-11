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استبعاد مدير مدرسة وعامل فى واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها للتحقيق.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:55 ص
احالة مدير مدرسة
احالة مدير مدرسة وعامل فى واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها
إبراهيم الهوارى
قرر عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إحالة واقعة قيام أحد المواطنين بذبح الأضحية داخل فناء مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقرر سلامة استدعاء "عبد الله. أ" مدير المدرسة والعامل النوبتجي "جمال. ت" وإحالتهما للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية برئاسة ياسر عبد المحسن مدير إدارة الشئون القانونية بديوان المديرية.

ووجه وكيل المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعة واتخاذ إجراءات رادعة بشأنهم حماية لقدسية المؤسسة التعليمية وهيبتها والتأكيد على أن المدرسة هى مكان للعلم فقط وليس لشيء آخر.

كان عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم قد تلقي اتصالا هاتفيا من حمدي سلامة رئيس مدينة بنها بأنه أثناء قيام لجنة المتابعة بمهام المتابعة بمدينة بنها فوجئت بقيام أحد المواطنين بأعمال الذبح داخل فناء المدرسة وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة على إمام نائب رئيس مجلس المدينة.

وانتقل وكيل المديرية لموقع الواقعة وقام باستدعاء مدير المدرسة مدير إدارة الشئون القانونية والمحقق بالشئون القانونية ومدير إدارة الأمن بإدارة بنها وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وسماع أقوال العامل النوبتجى الذى أكد أنه قام بفتح المدرسة بناء على تعليمات مدير المدرسة ووجه سلامة إزالة آثار الذبيح وتطهير مبني المدرسة من آثار الدماء وأعمال الذبح ومخلفاتها حفاظا على الصحة العامة للعاملين بها وعلى طلابها ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأعمال داخل المدرسة.
استبعاد مدير مدرسة وعامل فى واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها للتحقيق.. صور
استبعاد مدير مدرسة وعامل فى واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها للتحقيق.. صور
استبعاد مدير مدرسة وعامل فى واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها للتحقيق.. صور

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