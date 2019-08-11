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تعليم

دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد.. واستبعاد المدير

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:36 ص
دماء في مدرسة ابتدائية
دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد
ياســـمين بدوي
قرر صبري عبد الشافي مدير عام إدارة بنها التعليمية، استبعاد عبدالله الفران مدير مدرسة ابن خلدون الإبتدائية ببنها لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة ذبح عجل اضحية داخل المدرسة.

حيث أقر حارس النوبتجية بالمدرسة بأن مدير المدرسة هو من أمره بفتح المدرسة لصاحب العجل لذبح الأضحية بداخلها واستغلال حمامات المدرسة في الذبح والتنظيف.

وكانت أجهزة مجلس مدينة بنها قد حررت محضر مخالفة ذبح خارج المجزر حكومي لمواطن استغل اجازة العيد وقام بذبح أضحيته داخل مدرسة ابن خلدون، التابعة لإدارة بنها التعليمية.

وإنتقل علي الفور حمدي سلامة رئيس مدينة بنها لموقع الذبح المخالف ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطر عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الذى أكد أنه تم اتخاذ إجراء قانوني لمدير المدرسة والحارس، وإحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق فيها لتوقيع أقصي العقوبات على المتسببين بهذه الواقعة.
دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد.. واستبعاد المدير
دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد.. واستبعاد المدير
دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد.. واستبعاد المدير
دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد.. واستبعاد المدير
دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد.. واستبعاد المدير

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