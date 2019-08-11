ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطرانية الأرثوذكس بـ بورسعيد تشارك أقسام الشرطة الاحتفال بـ عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:44 ص
مطرانية الأرثوذكس
مطرانية الأرثوذكس بـ يورسعيد تشارك اقسام الشرطة الاحتفال
كتب محمد الغزاوى
زار وفد من قساوسة وكهنة رجال الدين الميسيحي أقسام الشرطة، لتقديم التهنئة إلى الضباط وأفراد الشرطة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مؤكدين أن مصر ستظل علي قلب رجل واحد.

وشارك في الوفد الكنسي القمص بولا سعد وكيل مطرانيه الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد، والقمص شنودة فتحى الممثل القانوني لمدارس المطرانية، والقس ارميا فهمى المتحدث الإعلامى للمطرانية، والقس بيمن صابر كاهن كنيسة الأنبا بيشوى، وسامى بشارة مسئول العلاقات العامة بالمطرانية.

وأثني الوفد الكنسي خلال زيارته لأقسام الشرطة علي المجهود الكبير والعمل الدؤوب الذى تقوم به وزارة الداخلية فى حفظ الأمن واستقرار الأوضاع، مؤكدين للضباط أن الشعب سيظل داعما لرجال الشرطة في حروبهم التي يخوضها لترسيخ الأمن والأمان الدائم.

وتوجه الانبا تادرس مطران بورسعيد، على رأس وفد من المطرانية أيضا، لتقديم التهنئة للواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وزيارة القيادات فى الأجهزة الأخرى لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد رحب مدير الأمن بتلك الزيارة ترحيبا شديدا، مؤكدا دوام الاتحاد والاخوة بين المسلمين والاقباط في كل الاعياد والمناسبات.
مطرانية الأرثوذكس بـ بورسعيد تشارك أقسام الشرطة الاحتفال بـ عيد الأضحى
مطرانية الأرثوذكس بـ بورسعيد تشارك أقسام الشرطة الاحتفال بـ عيد الأضحى
مطرانية الأرثوذكس بـ بورسعيد تشارك أقسام الشرطة الاحتفال بـ عيد الأضحى
مطرانية الأرثوذكس بـ بورسعيد تشارك أقسام الشرطة الاحتفال بـ عيد الأضحى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باخوميوس يشيد بروح الود والمحبة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.. صور

وفد من كنيسة المطرانية يزور خريجي أزهر المنيا للتهنئة بعيد الاضحى

أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. نجم بيراميدز يدخل التاريخ.. برشلونة يسحق نابولي.. تصريحات صارمة من رئيس لجنة الحكام

خارج التوقعات.. قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

صلاة العيد.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه

هواوي تعلن عن أول تليفزيون ذكي يعمل بنظام HarmonyOS

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

فيديوجراف| صور جينيفر لوبيز في حفل العلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون