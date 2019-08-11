مطرانية الأرثوذكس بـ بورسعيد تشارك أقسام الشرطة الاحتفال بـ عيد الأضحى

زار وفد من قساوسة وكهنة رجال الدين الميسيحي أقسام الشرطة، لتقديم التهنئة إلى الضباط وأفراد الشرطة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مؤكدين أن مصر ستظل علي قلب رجل واحد.



وشارك في الوفد الكنسي القمص بولا سعد وكيل مطرانيه الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد، والقمص شنودة فتحى الممثل القانوني لمدارس المطرانية، والقس ارميا فهمى المتحدث الإعلامى للمطرانية، والقس بيمن صابر كاهن كنيسة الأنبا بيشوى، وسامى بشارة مسئول العلاقات العامة بالمطرانية.



وأثني الوفد الكنسي خلال زيارته لأقسام الشرطة علي المجهود الكبير والعمل الدؤوب الذى تقوم به وزارة الداخلية فى حفظ الأمن واستقرار الأوضاع، مؤكدين للضباط أن الشعب سيظل داعما لرجال الشرطة في حروبهم التي يخوضها لترسيخ الأمن والأمان الدائم.



وتوجه الانبا تادرس مطران بورسعيد، على رأس وفد من المطرانية أيضا، لتقديم التهنئة للواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وزيارة القيادات فى الأجهزة الأخرى لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد رحب مدير الأمن بتلك الزيارة ترحيبا شديدا، مؤكدا دوام الاتحاد والاخوة بين المسلمين والاقباط في كل الاعياد والمناسبات.