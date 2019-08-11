للتهنئة بعيد الاضحى.. محافظ بورسعيد يستقبل وفود قيادات الكنيسة والتنفيذيين

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، وفود المهنئين بـ عيد الاضحى من القيادات التنفيذيه والشعبيه والشخصيات العامه ، ووفد كنائس بورسعيد برئاسة الانبا تادرس مطران بورسعيد واعضاء الغرفة التجارية، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظه وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، وصفوت نظير، وكيل وزارة الاوقاف.



وفي كلمته تقدم المحافظ بخالص التهاني لجموع مواطني وقيادات بورسعيد بمناسبة حلول عيد الاضحى مشيرا لسعادته بالزيارة الوديه المعتاده من جانب القيادات الروحية لكنائس بورسعيد للتهنئة بالعيد، والتي تعكس حالة حالة توحد المشاعر والانتماء للوطن الغالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واعرب اللواء عادل الغضبان عن أمنياته للجميع بقضاء اوقات سعيده مشيرا لاهمية ادخال السعادة على القلوب عبر الاستمتاع بجمال بورسعيد وشواطئها ومتنزهاتها السياحيه وحدائقها المفتوحه والقري السياحيه وأنديتها الاجتماعية.