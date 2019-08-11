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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى مع المحافظ في الاستاد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:38 ص
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى مع المحافظ في الاستاد
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أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة صباح اليوم، صاحبهما اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الامن صلاة عيد الاضحي المبارك.

وقد تمت صلاة العيد بالساحة الرئيسية بإستاد سوهاج الرياضي، بحضور الالاف من المصلين من المجتمع السوهاجي

كان قد أم المصلين فضيلة الشيخ زين الدين عبد اللطيف علي المستشار الديني للمحافظة ، و ألقى خطبة عن فضل يوم العيد وآداب الاحتفال الذي لابد وان يحرص عليها كل مسلم .

وحضر صلاة العيد نواب رئيس الجامعة و المستشار العسكري للمحافظة، بالاضافة الي أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعلماء الازهر الشريف والاوقاف .

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