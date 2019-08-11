راغب علامة لـ جمهوره: عيد أضحى مبارك لكل أحبائي

هنأ الفنان اللبنانى راغب علامة المسلمين بالوطن العربى بمناسبة حلول اول ايام عيدي الاضحى المبارك .



ونشر راغب علامة صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام :" عيد أضحى مبارك لكل أحبائي... أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات " .



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الاضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.