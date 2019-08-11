متحدث البرلمان: السعودية تستحق التحية لنجاحها في تنظيم موسم الحج

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، التحية والتقدير والاحترام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ماقدمته المملكة العربية السعودية من رعاية واهتمام كبيرين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



وقال " حسب الله " في بيان أصدره اليوم الأحد، إن ما شاهده هذا العام يستحق تقديم كل الشكر والتقدير والاحترام للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا ان هناك تطويرا وتحديثا شاملا لكل الأماكن المتعلقة باداء مناسك الحج اضافة الى التوسعات غير المسبوقة داخل الحرمين الشريفين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله تحية خاصة لوزارة الحج والعمرة السعودية بعد نجاحها فى تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين خاصة الخدمات التقنية التي استحدثتها المملكة لتسهيل أمور الحج والعمرة ومنها التأشيرة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف التي تساعد الحجيج في كل شيء كما أشاد بالخدمات الطبية التى قدمتها المؤسسات الصحية بالمملكة لحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم.



وذكر أن المملكة العربية السعودية حققت النجاح بصورة غير مسبوقة فى موسم الجح الحالى بما فيها توفير الأمن والأمان والاستقرار لجميع حجاج العالم وهذا ليس بغريب على المملكة العربية السعودية التى تحرص دائما على تسهيل اداء مناسك الحج لجميع الحجاج الوافدين للأراضى المقدسة من مختلف دول العالم.



كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله باداء بعثة الحج المصرية فى رعاية جميع الحجاج المصريين سواء حجاج القرعة من وزارة الداخلية او حجاج السياحة او حجاج التضامن الاجتماعى مؤكدا ان الجميع ادى دوره على اكمل وجه فى تقديم كل الخدمات والتيسيرات للحجاج المصريين.