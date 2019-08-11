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محافظات

محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:08 م
محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
ايمن رياض


استقبل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وفود من جميع طوائف وفئات المجتمع المنياوي ووفود من جميع الكنائس والمطرانيات في القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك .


قدمت الوفود التهانئ بمناسبة العيد ، وساد خلال اللقاءات روح الود والمحبة والروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها، باعتبار أن الجميع شركاء في هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم فيما بينهم.

وأكد المحافظ أن عظمة المصريين تكمن في قدرتهم على تحدى الصعاب والتحديات التي تستهدف وحدتها.

وقدم المحافظ، التهنئة لجميع الحضور والشعب المصري عامة، وأهالي محافظة المنيا بصفة خاصة متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لبلدنا ، وأن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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