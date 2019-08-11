بسهولة جدا.. اختراق تقنية FaceID لـ هاتف آيفون في 120 ثانية

تمكن باحثو الأمن الذين حضروا المؤتمر السنوي لقراصنة الـ Black Hat في لاس فيجاس من اختراق هاتف آيفون عن طريق تقنية "التعرف على الوجه" FaceID في 120 ثانية فقط.



وأوضحت "فوربس" أن باحثي الأمن تمكنوا من اختراق هاتف آيفون لشخص نائم عن طريق خدعة بسيطة، مستخدمين فيها ثلاثة أشياء فقط: زوج من النظارات، وبعض الأشرطة، ومستخدم الآيفون النائم.



ونجح الباحثون في الوصول إلى جهاز آيفون المغلق عن طريق تثبيت نظارات على عيني المالك مع شريط أبيض مغطى بشريط أسود في الوسط؛ كان هناك ثقب في الشريط الأسود يسمح لـ النقطة البيضاء أن تكون مرئية لـ FaceID، وكان هذا الأمر كافيا لخداع FaceID وفتح هاتف الآيفون.



وكما اتضح، يحاول Face ID فقط تحليل المعلومات ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم عندما لا يكون المستخدم المعني يرتدي نظارة، لكن عندما يرتدي المستخدم نظارات، يعتمد Face ID فقط على تصميم ثنائي الأبعاد يجعل من الأسهل على الناس خداع التكنولوجيا.