رئيس جامعة الزقازيق تزور مستشفى المبرة لتهنئة المرضى بعيد الأضحى

توجهت اليوم الدكتورة ميرڤت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق لزيارة المرضى لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك ، وللإطمئنان على حالتهم الصحية .



وشددت ميرفت عسكر،على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المرضي وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية الشاملة ، خاصة أن العيد مناسبة تتوافر فيها المشاعر الإنسانية النبيلة والتي نستمدها من روح الحب والإخاء الموجودة بين المصريين داعية المولي عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء وأن يجعل ايامها كلها أعياد .



وتوجهت الدكتورة مرڤت عسكر إلي ديوان عام محافظة الشرقية لتقديم التهنئة بعيد الأضحي المبارك للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية متمنية له دوام التوفيق والتقدم من أجل خدمة أبناء المحافظة ورفعة مصرنا الغالية .

