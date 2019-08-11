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أخبار البلد

ضبط كمية كبيرة من كليبسات تدبيس المرارة مع راكبة في مطار القاهرة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:06 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من كليبسات تدبيس المرارة لدي إنهاء إجراءات وصولها قادمة من الكويت، حيث حاولت الراكبة خداع رجال الجمارك.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إن توني فكري رئيس القسم بلجنة الخط الأخضر، اشتبه في راكبة تحاول الخروج بحقيبة كبيرة، وبسؤالها أقرت انها قادمة من الكويت وبمناظرة جواز سفرها تبين أنها قادمة من جوانزو "الصين".

وكلف الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك، أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي الصالة، وأمجد رفعت مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبة علي جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray " حيث ظهرت  كميات كبيرة من قطع صغيرة أسفل بطانية.

وأضافت المصادر أنه بالتفتيش اليدوي، بواسطة عماد صلاح سالم مأمور الجمرك، عثر على كميات كبيرة عن كليبسات تدبيس المرارة، أقر والد الراكبة القادم علي نفس الرحلة أن هذه المضبوطات تخصه.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

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