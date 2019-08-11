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اقتصاد

استدعاء 4605 سيارات «أودى» في الصين لمخاطر تسرب الوقود

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:02 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة (فاو فولكس فاجن)، الشركة المشتركة الصينية الألمانية، ستقوم باستدعاء 4605 سيارات من طراز "أودى إيه 4 إل"، نظرا لمخاطر تسرب الوقود.

وأضافت المصلحة، فى بيان اليوم الأحد، أن عملية الاستدعاء ستبدأ فى 16 أغسطس الجارى، وتتضمن بعض سيارات "أودى إيه 4 إل" المصنعة محليا خلال الفترة بين 28 أبريل 2016 و20 سبتمبر 2018.

وأشارت إلى أن خللا بخط الإنتاج قد يتسبب فى خلع العديد من البراغى (مسامير) فى نظام إمداد الوقود للسيارات المذكورة بمرور الوقت، ما يشكل مخاطر تسرب الوقود واندلاع الحرائق، لافتة إلى أن الشركة المذكورة ستقوم بإصلاح السيارات المتضررة مجانا.

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