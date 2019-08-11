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المياه السعودية: ضخ وتوزيع أكثر من مليون متر مكعب لـ مكة والمشاعر المقدسة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:12 م
توزيع مياة على حجاج
توزيع مياة على حجاج بيت الله الحرام
إيمان طلعت
أعلنت شركة المياه الوطنية بالسعودية، في تقريرها عن اليوم التاسع من ذي الحجة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة في الكفاءة التشغيلية لخدماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث بلغت كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب 1,016,197 مترًا مكعبًا ليصل إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى مليون وثمانمائة وستون ألف متر مكعب تمثّل 87 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي (900) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته 83 ‎%‎ من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالمسجد الحرام بلغت أكثر من مليون متر مكعب ولأول مرة يتم توزيع هذه الكميات في تاريخ مكة المكرمة وموسم الحج فيما وصل معدل الضخ المستمر إلى (22) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام.

وأشار الى أن الشركة قامت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بتوزيع (28) ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج (3.8) مليون عبوة.

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