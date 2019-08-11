محافظ الشرقية يستقبل عددا من المهنئين بمناسبة عيد الاضحي

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجهاز التنفيذي ، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري للمحافظة.





كما استقبل المحافظ عددٍ من مديري الإدارات النوعية بالديوان العام ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر وبعض المواطنين من أبناء المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية وأن يرزقها نعمة الأمن و الاستقرار .





وفي مظهر حضاري يُدلل على عمق المودة و المحبة التي تجمع بين عنصري الأمة من مسلمين و أقباط إستقبل محافظ الشرقية الأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثولوكية والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



