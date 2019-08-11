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تكبيرات العيد من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:07 م
صدى البلد
محمود محسن
ردد المصلون تكبيرات العيد من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وألقى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة.

وأكد أن الجندي المصري اكتسب بسالته وشجاعته من دروس قصة سيدنا إسماعيل، موضحا أن قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أعطتنا درسا كبيرا في التضحية والصبر والانقياد والرضا.

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