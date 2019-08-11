ولاد رزق ٢الأول في إيرادات ليلة الوقفة

نجح فيلم "ولاد رزق 2" في تحقيق إيرادات عالية، وذلك بعد أن حقق إيرادات 4 ملايين جنيه منذ عرضه يوم 8 أغسطس الماضى.







وقال الموزع محمود الدفراوي إن فيلم "ولاد رزق 2" حقق ليلة الوقفة أعلى إيرادات وصلت إلى ٤ ملايين و٩٨ ألفا و١٧٢ جنيها.

الفيلم من أبرز الأعمال المنتظر عرضها في موسم عيد الأضحى، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان والذى استعان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.