ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولاد رزق ٢الأول في إيرادات ليلة الوقفة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
سمر سعد
نجح فيلم "ولاد رزق 2" في تحقيق إيرادات عالية، وذلك بعد أن حقق إيرادات 4 ملايين جنيه منذ عرضه يوم 8 أغسطس الماضى.

وقال الموزع محمود الدفراوي إن فيلم "ولاد رزق 2" حقق ليلة الوقفة أعلى إيرادات وصلت إلى ٤ ملايين و٩٨ ألفا و١٧٢ جنيها.

الفيلم من أبرز الأعمال المنتظر عرضها في موسم عيد الأضحى، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.

فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان والذى استعان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكشن تشويقي.. عرض ولاد رزق 2 في هذا الموعد

شاهد.. الأفيش الرسمي لـ فيلم ولاد رزق 2

3 أيام على طرح فيلم ولاد رزق 2 في دور العرض

4 أفلام منتظرة في عيد الأضحى.. ولاد رزق والفيل الأزرق الأبرز

القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2019.. الأجزاء الثانية تغزو الشاشة الكبيرة مع ولاد رزق والفيل الأزرق والكنز.. وعودة أحمد حلمي بـ خيال مآتة

شاهد.. سالي عبد السلام مع أحمد عز في العرض الخاص لـ ولاد رزق 2

ترشيحاتنا

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

تعرف على التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام اطلع بره

لمن فاتته صلاة العيد.. الأزهر يوضح الطريقة الصحيحة لقضائها

وصفات جديده للحمه .. أسرار الشيفات وتكات الطهى ومذاق لن تتوقعيه

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

الإسماعيلي يجتمع مع باهر المحمدى قبل حفل خطوبته بالنسب الأهلاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون