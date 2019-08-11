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محافظات

كلنا إيد واحدة.. الشرطة توزع ورودا وحلوى عقب صلاة عيد الأضحى بالغربية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:14 م
رجال الشرطة بالغربية
رجال الشرطة بالغربية يوزعون "الورود والحلوي "
أحمد على
شهدت ساحة الخلاء بمساكن كفر حجازي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم قيام العشرات من رجال الشرطة بتوزيع باقات الورورد والحلوي على المئات من المصلين من الأسر والعائلات عقب أداءهم صلاة عيد الأضحي المبارك.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق أواصل التواصل الاجتماعي ورسم البهجة على وجوه المواطنين وإحكام التواجد الشرطي لتأمين أرواح وحياة المصلين أثناء احتفالهم بالعيد.

ورصدت صدى البلد على باقات والورود كروت المعايده مكتوب فيها:"كلنا إيد واحدة لبناء مصر وطننا ودحر الإرهاب".

و نشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع والميادين، لتنفيذ الخطط الأمنية، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها المحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حمزه مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ لتأمين أرواح وحياة أبناء الشارع الغروباوي .

وأكد اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية أن المديرية رفعت درجة الاستنفار الأمني واتخذت كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع المحافظة، خاصةً فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.
كلنا إيد واحدة.. الشرطة توزع ورودا وحلوى عقب صلاة عيد الأضحى بالغربية
كلنا إيد واحدة.. الشرطة توزع ورودا وحلوى عقب صلاة عيد الأضحى بالغربية

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