ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب محظوظ يربح 5 ملايين دولار.. وهذا ما فعله مع أخيه

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
محمد علي
ابتسم الحظ أخيرًا لشاب بريطاني كان يعمل في شركة كبيرة، من خلال حصوله على جائزة يانصيب بآلاف الدولارات، لكن يظهر أن المال الذي كسبه سيتطوع بجزء منه لصالح الغير، وفق ما ذكر موقع "نيوز هاب".

وكسب الشاب ربحًا كبيرًا يصل لنحو 5 ملايين دولار، يوفر له راتبا شهريا بـ 12 ألف دولار أمريكي، ولمدة 30 سنة قادمة.

ورغم ذلك أكد الرابح دين ويميس (24 عاما)، أنه سيعمل على علاج أخيه.

وكانت بطاقة ويميس ربحت في اليانصيب، وسارع بتقديم استقالته من شركة أمازون التي كان يعمل بها.

وأكد ويميس أنه لن ينفق هذا المال على نفسه، بل سيوظفه لدعم وتحسين حياة أخيه الأصغر، روبرت، الذي يعاني بشدة من مرض التوحد.

كما أضاف ويميس أن حالة أخيه صعبة جدا، فأحيانا تصيبه نوبات هيجان ويمكن أن يلحق الأذى بنفسه والآخرين من حوله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرقة 170 كرتونة سجائر و12 ألف تذكرة يانصيب من سوبر ماركت في فرجينيا

ملياردير هولندي جمع ثروة قيمتها مليار دولار من مشروع عن بعد

محال على المعاش عاش وحيدا وكشف موته عن ثروة بدون ورثة

رغم ثروة ترامب الفاحشة.. أسرة الرئيس الأمريكي مهددة بالإفلاس

ترشيحاتنا

محمد صلاح يوجه رسالة للمسلمين في عيد الأضحى: عيد سعيد علينا كلنا

سرق حسابها البنكي بالكامل.. هاكر ينصب على مصرية في الكويت.. تفاصيل

هاكل فتة يا إسراء.. حمدي الميرغني يتحدى زوجته في العيد

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون

حيل للتخلص من رائحته .. أخطاء احذريها عند شوي اللحوم لتحمي نفسك من السرطان

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون