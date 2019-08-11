شاب محظوظ يربح 5 ملايين دولار.. وهذا ما فعله مع أخيه

ابتسم الحظ أخيرًا لشاب بريطاني كان يعمل في شركة كبيرة، من خلال حصوله على جائزة يانصيب بآلاف الدولارات، لكن يظهر أن المال الذي كسبه سيتطوع بجزء منه لصالح الغير، وفق ما ذكر موقع "نيوز هاب".



وكسب الشاب ربحًا كبيرًا يصل لنحو 5 ملايين دولار، يوفر له راتبا شهريا بـ 12 ألف دولار أمريكي، ولمدة 30 سنة قادمة.



ورغم ذلك أكد الرابح دين ويميس (24 عاما)، أنه سيعمل على علاج أخيه.



وكانت بطاقة ويميس ربحت في اليانصيب، وسارع بتقديم استقالته من شركة أمازون التي كان يعمل بها.



وأكد ويميس أنه لن ينفق هذا المال على نفسه، بل سيوظفه لدعم وتحسين حياة أخيه الأصغر، روبرت، الذي يعاني بشدة من مرض التوحد.



كما أضاف ويميس أن حالة أخيه صعبة جدا، فأحيانا تصيبه نوبات هيجان ويمكن أن يلحق الأذى بنفسه والآخرين من حوله.

