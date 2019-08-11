فيديوجراف| الطريقة الصحيحة لشوي اللحوم بدون أضرار

يقوم البعض بشواء اللحوم على الفحم ليتخلص من الدهون إلا أن الكثيرين يجهلون أضرار الشواء على الفحم.



أثبتت الدراسات أن الشواء على الفحم يغير تركيبة اللحوم حيث يتسبب دخان الشواء في تكوين مركبات الأحماض الأمينية التي تنتج من احتراق الفحم وتساقط الدهون فتؤدي لـسرطان الرئة.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي الطريقة الصحيحة لشواء اللحوم في عدة خطوات بسيطة.